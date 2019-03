Apex Legends : 50 millions de joueurs en moins d'un mois

Apex Legends dépasse les 50 millions

Disponible depuis un petit mois maintenant, Apex Legends , du studio Respawn Entertainment, continue d'affoler les compteurs, puisque quatre semaines seulement ont suffit au jeu pour. À titre de comparaison, il avait fallu six semaines à Fortnite (en mode Battle Royale) pour dépasser les 20 millions de joueurs.Une aubaine pour le géant Electronic Arts, qui va lancer très bientôt. De quoi renflouer grassement la trésorerie du géant américain et éventuellement songer à, histoire de venir se frotter à nouveau à Fortnite ou encore PUBG sur le marché mobile. De quoi faire oublier le fiasco Anthem qui se profile... À noter que le groupe Electronic Arts ne communique pas le moindre chiffre concernant le nombre de joueurs connectés simultanément. Du côté de chez Fortnite, on a atteint un pic de 10,7 millions de joueurs sur les serveurs le 2 février dernier.