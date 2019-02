Fortnite lance sa Coupe du monde, et son vainqueur remportera 3 millions de dollars

Plusieurs semaines de qualifications avant la grande finale

Il y a quelques jours, Epic Games a présenté la première Coupe du monde Fortnite en dévoilant son déroulement ainsi que quelques chiffres qui donnent le tournis. L'événement, ouvert à tous, va mettre en jeu des dizaines de millions de dollars, et renforcer l'impact qu'a le jeu sur la société.Lane sera pas accessible à n'importe quel prix. Il faudra d'abord, qui auront lieu sous la forme de 10 sessions hebdomadaires qui occuperont l'espace mondial de l'e-sport. Epic a décidé de mettre en jeu un million de dollars chaque semaine. La somme sera répartie de manière globale entre tous les participants.Ensuite, les 100 meilleurs joueurs et les 50 meilleures équipes en duo issus des quatre coins du monde participeront à la. Le cashprize de la finale est impressionnant, puisqu'il atteindra 30 millions de dollars. Et pas de panique, car si vous faites partie des participants à la finale, vous serez assuré de repartir avec au moins 50 000 dollars., lui,Si vous n'êtes pas amateur de Battle Royale, Epic a promis d'organiser d'autres événements en parallèle avec la Fortnite World Cup, comme des défis bien spécifiques., et proposeront différents formats de jeu aux joueurs. Chacun offrira une dotation d'un million de dollars.Quoi qu'il arrive, Epic distribuera. Un record.Pour participer, un joueur doit être. Les amateurs de 13 à 17 ans devront, eux, recevoir l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur légal. Les joueurs ayant été coupables d'une quelconque infraction devront avoir été déchargés de toute pénalité due à une infraction du règlement officiel d'Epic.Après un mois de janvier difficile , Fortnite compte sur cet événement pour asseoir sa suprématie vers l'émergence de son principal concurrent :, qui lui a grignoté des joueurs. Les planètes semblent de nouveau alignées pour Fortnite qui a enregistré pas moins deUn nouveau record, un de plus.