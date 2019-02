Fortnite : des revenus en chute libre entre décembre 2018 et janvier 2019

Une baisse spectaculaire, conséquence du modèle même de Fortnite

Des mois plus ou moins attractifs en termes de produits numériques proposés

Au mois de janvier 2019, les dépenses mondiales en jeux numériques sur console, PC et mobile ont assez nettement diminué, fort logiquement d'ailleurs. Le mois de janvier, postérieur à celui de Noël, ne peut pas être générateur de revenus aussi importants pour le marché du jeu vidéo. Avec 8,4 millions de dollars en jeux numériques toutes plateformes confondues, le marché est en baisse de 6 % sur un an. Comme le rapporte Superdata, un titre en particulier a connu une chute spectaculaire :Le fer de lance d'Epic Games a vu sonpar rapport à celui du mois de décembre (sur un an, on note tout de même une progression). La baisse paraît normale puisque le dernier mois de l'année 2018 fut un mois record pour le jeu.Mais Fortnite n'est. Il bénéficie (et souffre parfois) de son modèle de vente et de la saisonnalité de ses aventures, qui suppose d'ores et déjà que le titre d'Epic va connaître de bien meilleurs mois que celui de janvier. Fortnite ne repose pas sur un système d'abonnement, mais sur lestels que les skins ou les danses.Une baisse des revenus ne signifie pas unedu nombre de joueurs. À ce stade, une diminution des revenus correspond à unepour le joueur de dépenser son argent. Si le jeu présente un contenu ++++ tel mois, il générera forcément plus de revenus que lors d'un mois où son contenu ne sera considéré que ++, pour résumer vulgairement les faits.Pas de panique, Fortnite n'est pas prêt de s'essouffler.