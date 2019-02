Bientôt des Nerf inspirés de Fortnite

Hasbro

Pas de sortie encore prévue en France, mais un vrai motif d'espoir



Hasbro



Hasbro

Que diriez-vous d'organiser une Battle Royale dans le parc le plus proche de chez vous et de vous amuser avec vos amis ou avec des inconnus pris par la même passion de? Après Overwatch,est bien décidé à surfer sur la vague des jeux vidéo à succès. Le fabricant de jouets américain a dévoilé il y a quelques jours unesur le thème du jeu en ligne d'Epic Games, Fortnite. La nouvelle fait ainsi écho au partenariat conclu entre Epic et Hasbro il y a plusieurs mois.La gamme Nerf complète est composée d'un véritable attirail de, qu'il est possible de retrouver sur le site officiel de la société américaine de jouets. Hasbro propose notamment le célèbre(49,99 $), équipé d'un chargeur de 20 fléchettes et de deux viseurs pour aligner votre tir.Au menu également : le(19,99 $) avec ses six fléchettes et son canon détachable pour les adeptes des armes à une main. Nerf propose également lequi peut contenir jusqu'à 275 millilitres d'eau.Si les armes dévoilées par Hasbro ne sont pour l'instant disponibles qu'en pré-commande aux, celles-ci ne devraient sans doute pas tarder à arriver en France et en Europe. Sur les photos que nous avons pu consulter, quatre langues apparaissent sur les boites des pistolets : l'anglais, l'espagnol, l'italien et... le français. Alors gardons espoir.