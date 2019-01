Fortnite est enfin compatible avec les manettes Bluetooth, pour jouer sur Android et iOS

Epic

La quasi-totalité des manettes sont compatibles



Epic

L'innovation ne s'arrête plus du côté de. Mardi, le studio Epic Games a dévoilé le contenu de son patch 7.30 , la dernière mise à jour du jeu. Et la surprise est belle pour les joueurs, qui ont ainsi appris que FortniteIl demeurait jusqu'ici comme une terrible injustice : celle pour un joueur mobile de ne pas se battre à armes égales. Il faut dire que le tactile n'offre pas énormément d'avantages face aux joueurs PC et console. Mais tout ça appartient au passé, et les amateurs de Fortnite sur mobile peuvent enfin entrer dans l'arène en se disant qu'ils ont leur chance.Epic indique que. Du côté d', la grande majorité des manettes de la génération de console actuelle sont compatibles Bluetooth. Cela signifie que, l'affaire est dans le sac.Au rayon des nouveautés apparues avec le déploiement de la version 7.30, les joueurs découvriront une grenade refroidissante qui peut geler les pieds de votre ennemi, mais aussi l'arrivée du mode à durée limitée Or massif, qui balancera uniquement des armes légendaires. Notons aussi que la MàJ prend aussi en charge le support 60 Hz sur certains modèles Android (Samsung Galaxy Note 9, version US ; Huawei Honor View 20 et Huawei Mate 20 X).