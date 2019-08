Sur Reddit, les développeurs d'Apex Legends dérapent et insultent leur communauté

Les lootboxes ont (encore) mis le feu aux poudres

Source : Gamesradar

La dernière mise à jour en date a dégradé durablement l'image du titre édité par Electronic Arts et les réactions des joueurs comme des développeurs n'ont pas arrangé la situation...Destiné à un avenir radieux d'après les propos de nombreux analystes,a malheureusement bien entamé sa descente en enfer. Quelques semaines après un lancement explosif, le jeu a commencé à voir ses joueurs quitter le champ de bataille, faute de contenu et d'audience sur Twitch . C'est pourquoi Respawn Entertainment pariait gros surintroduisant l'événement temporaire Couronne de Fer et le fameux mode solo tant attendu. Hélas, lorsque les joueurs ont découvert la politique tarifaire introduite avec cette mise à jour, la situation a commencé à s'envenimer.En effet, lesinédites associées à l'événement affichent des prix absolument incandescents. À titre d'exemple,La communauté n'a pas tardé à réagir et devant ce flot de réactions, Respawn a rapidement corrigé le tir. Dans un communiqué, le studio s'est excusé, puis a décidé deen intégrant ces skins aux lootboxes classiques et dans la boutique du jeu. Alors que cet incident aurait dû connaître son dénouement avec cette annonce, l'atmosphère s'est encore alourdie.Sur Reddit, les joueurs ont continué d'exprimer leur mécontentement avec des termes plus ou moins grossiers. Si les noms d'oiseaux volent assez rapidement au sein des communautés gaming, nous ne sommes pas vraiment habitués à ce queviennent mettre de l'huile sur le feu.C'est pourtant ce qu'il s'est passé sur ces mêmes forums. Si la plupart des messages ont été supprimés,en traitant certains joueurs de «», de «» et de «» (en restant poli).Drew McCoy, responsable de projet chez Respawn, a répondu à un commentaire via le post suivant : «».Bien entendu, ces réflexions ne sont pas gratuites, puisque des joueurs ont même. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Electronic Arts n'a pas répondu à cette énième polémique autour d'. Espérons que la tension retombera très vite.