Apex Legends : les développeurs promettent une saison 2 plus gratifiante pour les joueurs

Plus de récompenses, moins de prise de tête

Source : Eurogamer

Dans un long billet publié sur le blog d', Lee Horn,en chef surprend acte des nombreuses frictions causées par la saison une, et promet une saison deux «».Principal reproche adressé à la saison une : le, presque entièrement basé sur le- autrement dit jouer beaucoup, longtemps, et de façon répétitive.Aussi un changement de taille va être mis en place avec cette saison deux. Lee Horn annonce en effet queallaient faire leur apparition, permettant aux joueurs de progresser dans le» et l'obtention d'Étoiles, une nouvelle façon de gagner de l'expérience.Tout cela étant bien entendu au service d'une seule chose : le, que Respawn promet aussi plus conséquent et tangible que dans la première saison. Exit les suivis de statistiques peu enthousiasmants, au profit - on l'espère - de davantage deexclusifs.