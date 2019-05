Jeu vidéo : Apex Legends bientôt sur mobiles ?

Apex Legends bientôt sur iOS et Android ?

Source : The Verge.

En février dernier, Electronic Arts créait la surprise avec Apex Legends, un nouveau battle royale en free-to-play, lancé sur PC, PS4 et Xbox One.En quelques semaines à peine, le titre à rassemblé plusieurs dizaines de millions de joueurs Pour EA, il s'agit évidemment de «», et outre des mises à jour à venir, le géant américain travaille également sur un portable mobile de ce même Apex Legends. «», déclare ainsi Electronic Arts. A l'heure actuelle, impossible de savoir quand aura lieu ce lancement, mais il ne serait pas surprenant de la part d'EA d'effectuer un lancement « surprise », comme ce fut le cas en février., et de le lancer dans la foulée... A voir maintenant si ce dernier parviendra à concurrencer efficacement Fortnite et PUBG Mobile