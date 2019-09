La saison 3 d'Apex Legends débutera le 1er octobre avec un nouveau personnage

Un protagoniste inédit et du contenu supplémentaire

Il faut bien l'admettre, le free-to-play d'Electronic Arts ne fait plus énormément parler de lui dans l'actualité. La dernière grosse sortie en date a eu lieu lorsque les développeurs et la communauté du jeu s'échangeaient des insultes ... Fort heureusement, Respawn est retourné au travail et s'apprête à déployer la troisième saison d' Apex Legends Cette saison 3, nommée Meltdown, débutera dès le 1er octobre prochain. Elle ajoutera un nouveau personnage jouable nommé Crypto. Ce dernier est présenté comme un protagoniste calme qui utilise des drones sur le champ de bataille.D'autres nouveautés sont de la partie comme un Passe de combat inédit contenant plus de 100 objets (packs Apex, skins...). Enfin, le Charge Rifle a été officialisé et les ligues classées ont été repensées.Respawn Entertainment a aussi dévoilé un nouveau court-métrage animé qui revient sur l'histoire de Crypto (voir en haut de cet article). Les fans devraient apprécier cette petite vidéo.Rappelons qu'est disponible sur PS4, Xbox One et PC via Origin.