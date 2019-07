Apex Legends va opposer les tricheurs les uns aux autres

Les tricheurs feront face aux tricheurs

Une lutte intensive contre la triche

Source : Engadget

Mais parmi ces joueurs se trouvent malheureusement desqui viennent entacher l'expérience des plus honnêtes. Respawn a donc décidé de lutter contre ce phénomène d'une façon radicale, épaulé par l'intelligence artificielle.La méthode pour punir les tricheurs est simple. Respawn a mis en place unecapable de détecter quels joueurs utilisent des logiciels pour se donner un petit coup de pouce. Ces derniers se verront donc affronter d'autres tricheurs : de quoi les dissuader de recommencer.Et pour cause, quoi de pire pour un tricheur que faire face à un autre tricheur, rendant la partie encore plus désagréable ? Mais ce n'est pas tout. Respawn affirme que son intelligence artificielle sera capable de détecter les joueurs s'associant à ceux qui utilisent des logiciels pour gagner. Un moyen pour les développeurs departicipant à une expérience entachée.C'est en février dernier que EA avait annoncé le bannissement de 16 000 joueurs . Des joueurs qu'il est possible de signaler aux équipes en cas de suspicion de triche. Pour cela, il suffit de se connecter sur le site d'EA et remplir un formulaire. Sera ensuite demandé le pseudo du joueur suspect et l'heure approximative de la partie pour que les équipes puissentcette dernière et confirmer, ou non, la triche.À noter qu'en mai, Respawn annonçait cette fois sur Reddit le bannissement de. Un chiffre qui a explosé par rapport au mois de février. 4 000 profils commercialisant des cheats ont également été supprimés par les équipes. Respawn avait également annoncé prendre très au sérieux la triche dansÀ terme, Apex Legends voudrait se servir de son intelligence artificielle pour bannir immédiatement les tricheurs, à défaut de les opposer dans des parties dénuées de fun !