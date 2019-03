Le Battle Pass de Apex Legends approche, et il coûterait une dizaine d'euros

Crédits : Electronic Arts

Le Battle Pass coûterait une dizaine d'euros



Crédits : Reddit

10 nouvelles Légendes dénichées dans le code du jeu



Crédits : Reddit

Mais si Electronic Arts et Respawn Entertainment ont assuré que la première saison d'commencerait bien en mars, on est toujours dans l'attente d'une date précise pour le lancement. Impatients, des joueurs se sont lancés dans une vaste entreprise de datamining, et ont pu tirer quelques informations du code source du jeu.À commencer par l'image ci-dessous qui semble avoir été tirée tout droit de Origin, le lanceur de la version PC du jeu, et qui indique clairement la disponibilité du Battle Pass pour un montant deLe message mentionne également une nouvelle légende prête à rejoindre les rangs actuels :. Un personnage qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Mais sur le sujet, Respawn botte en touche. Mieux, le studio a tenu à clarifier la situation dans une publication Reddit , dans laquelle il tempère les trouvailles des dataminers.», peut-on y lire. «».Un message qui fait forcément référence à la dernière trouvaille en date des mineurs de code :Jericho, Nomad, Rosie ou encore le fameux Octane : des personnages au design qui semble loin d'être finalisé, et qui ne sont vraisemblablement pour la plupart queDu reste, il sera amusant de ressortir cette image lors de l'officialisation de nouveaux personnages pour le Battle Royale d'Electronic Arts. Histoire de voir à quel point on ne «».