Apex Legends n'en finit plus de chuter

Les streamers se désengagent, le jeu disparaît...

C'est le 4 février 2019 qu'avait choisipour sortir un certain Apex Legends . Avant le lancement, l'éditeur n'avait pas du tout fait de campagne marketing se reposant avant tout sur les streamers grassement payés pour faire parler du jeu. La pari aura été plus que réussi, mais le titre imaginé par les créateurs de Titanfall n'est pas parvenu à garder la cadence.En effet, selon Superdata a engrangé seulementde chiffre d'affaires en avril 2019, soit une baisse de 74 % par rapport au mois de février lors lequel le jeu culminait à 92 millions de dollars rapportés à son éditeur.Un retour à la réalité abrupte pour Respawn, puisqu'en plus de cette triste nouvelle, Apex Legends ne figure plus dans les top 10 (consoles et PC) des jeux ayant généré le plus de recettes en avril dernier.Cela n'empêchera pas Electronic Arts d'annoncer la saison 2 et d'autres nouveautés en parallèle de l' E3 2019 le mois prochain.