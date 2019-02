Apex Legends : le Battle Royale des créateurs de Titanfall est disponible

Un titre qui met l'accent sur la coopération



Les joueurs Xbox One devront mettre la main au portefeuille

À peine annoncé de manière officielle après plusieurs leaks, le jeu multijoueur est déjà disponible pour tous.Ainsi,est unà la première personne dans lequel 19 équipes composées de 3 membres s'affrontent pour décrocher la victoire. Au total, 57 joueurs évoluent donc simultanément sur la carte et il est nécessaire de prendre soin de ses coéquipiers pour l'emporter. À ce jour, il n'existe pas de mode« un contre tous » comme le fait si bien la concurrence. Même s'il s'agit bel et bien d'une nouvelle licence, le soft d'EA est en réalité inspiré d'une saga bien connue.En effet, le monde dépeint dansest le même que celui de. Pour être plus précis, l'action se déroule 30 ans après celle de Titanfall 2 dans une zone appelée les. Le joueur peut choisir un personnage parmi les 8 disponibles actuellement. Chacun possède ses propres capacités passives et autres compétences exclusives. Le gameplay est pour le moins dynamique et rappelle forcément l'autre grosse licence de Respawn.À l'instar de Fortnite,opte pour un modèle économique free-to-play avec desdisponibles à l'achat directement dans le jeu. Notez que les joueursdoivent obligatoirement posséder un abonnementactif pour jouer alors que ceux surn'ont pas besoin dupour se lancer dans la bataille. Pour l'instant, le cross-play (la possibilité de jouer contre ou avec des joueurs sur d'autres plateformes) n'est pas de la partie, mais les développeurs comptent bien y remédier dans les mois qui viennent.Autre élément intéressant : Respawn a déclaré au micro d'Eurogamer que Titanfall 3 n'est pas en développement. D'après le journaliste Jason Schreier du site Kotaku , le troisième opus de la saga était bien à l'ordre du jour mais le jeu s'est transformé peu à peu en cetque nous découvrons aujourd'hui. Actuellement, le studio travaille aussi sur Star Wars Jedi: Fallen Order qui a été annoncé à l'E3 2018. Ce dernier devrait sortir en fin d'année.Il est donc possible de jouer àdès maintenant sur