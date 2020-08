Voodoo, spécialiste du jeu mobile, nouvelle licorne française grâce au géant Tencent

Bien connue des férues et développeurs de jeux mobiles et déjà bien implantée dans la région Asie-Pacifique, l'entreprise française Voodoo a annoncé, cette semaine, avoir ouvert son capital au géant chinois Tencent, qui possède des applications comme WeChat, des éditeurs comme Riot Games et dispose de 40% des parts d'Epic Games. Faisant de l'éditeur de jeux tricolore une nouvelle licorne, puisque désormais valorisé à plus d'un milliard d'euros.