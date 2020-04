IKEA acquiert Geomagical Labs et renforce ses services de réalité augmentée

© JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Aujourd'hui, l'entreprise fait un pas de plus dans cet univers avec l'acquisition de la start-up Geomagical Labs via sa maison-mère, Ingka, .Spécialisée dans l'imagerie par IA, cette entreprise pourtant basée à Mountain View est relativement méconnue. Cela dit, elle a déjà développé des appareils qui seront utiles à IKEA. Son premier logiciel doit d'ailleurs être mis en œuvre sur le site et sur les applications d'IKEA. Il permet de numériser rapidement une pièce à l'aide d'un smartphone, d'en faire une image panoramique en trois dimensions, puis d'en retirer les meubles. Ensuite, l'application sert, selon le P.D.-G. de Geomagical Labs, Brian Totty, à «» : visualiser la future disposition des meubles dans l'espace grâce à la réalité augmentée.C'est une application dont IKEA disposait déjà, la firme s'étant positionnée sur ce segment il y a quelques années. Mais l'acquisition de Geomagical Labs en promet un développement plus poussé. Barbara Martin Coppola, la directrice numérique chez IKEA Retail a déclaré que «». Elle a ajouté que les applications à venir seront gratuites, et qu'IKEA ne prévoit pas de la vendre en tant que service à d'autres enseignes.TechCrunch rapporte qu'en plus d'IKEA, Geomagical Labs a aussi été approchée par d'autres entreprises intéressées par sa technologie. Le secteur est en plein boom, et des géants comme Amazon ou Google s'y sont pleinement lancés. Brian Totty dit avoir retenu IKEA pour un rachat, et non un partenariat, affirmant que cela permettait à sa société de «». En préférant IKEA , il estime avoir évité de la proposer à un groupe qui pourrait choisir ou non de l'utiliser.Avant d'arriver chez IKEA, Barbara Martin Coppola a elle-même travaillé pour les géants du secteur, notamment Google et Samsung. Pour elle, l'acquisition de Geomagical Labs était essentielle, IKEA devant disposer de sa propre technologie de réalité augmentée et en poursuivre elle-même le développement. Elle a déclaré : «». Elle ajoute : «».