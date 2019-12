Réalité Augmentée : Google améliore la détection de profondeur et en fait d'impressionnantes démos

Une immersion renforcée par l'occlusion

La physique des objets et leur interaction avec l'environnement a été aussi améliorée



Source : The Verge

ARCore est le kit de développement logiciel conçu par Google qui permet à un grand nombre de smartphones sous Android de profiter de nombreuses applications de réalité augmentée.Près de deux ans après son lancement, le moteur de recherche procède à des améliorations et a revu intégralement l'API Depth, qui gère la profondeur et qui va permettre aux applications de gérer l'occlusion.Concrètement, les objets ou personnages virtuels pourront être cachés par un meuble dans votre salon, ou gérer le passage derrière un objet afin de renforcer l'immersion et la précision de l'expérience proposée. Le smartphone sera en mesure de mesurer la distance entre différents objets dans une même pièce ou une même scène et adapter l'affichage des éléments virtuels.Les progrès de Google ne s'arrêtent pas là et vont également permettre une meilleure gestion de la physique des objets et une cartographie plus précise. Les éléments virtuels pourront interagir avec le monde réel.Par exemple si vous lancez une balle en 3D sur le mur de votre cuisine, elle rebondira ainsi que sur le reste de votre mobilier. Les personnages virtuels d'un jeu en réalité augmentée pourront également se déplacer dans le monde réel en évitant les obstacles et contourner les difficultés.Google explique avoir optimisé au mieux son logiciel et les calculs sont effectués localement sur le téléphone, sans besoin de se connecter sur les serveurs de l'entreprise.Le moteur de recherche indique dans le même temps que 200 millions de smartphones compatibles peuvent désormais profiter de ces nouveautés en affichant un objet modélisé dans Google Search.Les outils de développement sont également dans les mains des développeurs qui vont pouvoir améliorer leurs logiciels et leurs jeux déjà disponibles ou créer de nouvelles expériences plus immersives.