Microsoft HoloLens 2 : le casque de réalité augmentée sort aujourd'hui

Un casque d'abord destiné aux entreprises

Dévoilé à l'occasion du Mobile World Congress (MWC) en février dernier, ce nouveau casque AR se veut être le plus abouti du marché, tant en termes de qualité d'affichage que de puissance du processeur.Microsoft vise en priorité une utilisation en entreprise pour son HoloLens 2. Le Snapdragon 850 qui équipe l'appareil est épaulé par le Cloud Azure de Microsoft. Les professionnels pourront ainsi être guidés, assistés, dans un certain nombre de tâches.Lors du MWC, Microsoft avait par exemple présenté le logiciel Dynamics 365 Guides, une application permettant de concevoir des guides étape par étape dans un environnement 3D destiné à différents types d'industries. L'idée générale est de se passer des plans 2D, plus complexes et moins lisibles, à priori.