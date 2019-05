L'app de réalité augmentée Ikea va bientôt vous permettre de faire vos achats sur mobile

© IKEA

Un parcours d'achat frustrant pour les utilisateurs d'IKEA Place

IKEA veut proposer « une expérience complètement nouvelle » avec la nouvelle version d'IKEA Place

Source : Reuters

Il était temps. Lancée en septembre 2017, l'avait de quoi réjouir les clients de l'enseigne suédoise en leur permettant d'. Grâce à la magie de laet de la simple caméra de leurs smartphones, les utilisateurs de l'application voyaient pourtant vite leur euphorie retomber lorsqu'ils voulaient passer à l'achat. Et pour cause, l'application ne proposait pas cette fonctionnalité.D'abord disponible surpuis suren mars 2018, l'applicationpermet aux utilisateurs de placer virtuellement des produitsdirectement dans leur salon et à échelle réelle. L'application va plus loin, puisqu'elle permet de scanner des objets ou des meubles de la vie réelle pour trouver des produits similaires dans les magasins d'IKEA. Toutefois, pour pouvoir acheter quelque chose, les clients doivent se rendre directement en magasin ou sur le site Web de la firme. Un parcours d'achat pas dramatique, mais qui a de quoi frustrer les utilisateurs qui peuvent mettre des heures à trouver le produit qu'il leur faut. Barbara Martin Coppola, responsable deschez IKEA, a informéque lesseront bientôt disponibles sur l'application.» que veut proposer IKEA, a déclaré Martin Coppola . Les détails restent un peu flous quant à savoir si IKEA lancera une toute nouvelle application ou mettra simplement à jour. L'option d'achat sera naturellement proposée, mais «» pour repenser l'expérience utilisateur, à l'image de «».Si aucune date précise n'a été annoncée, la nouvelle version de l'application devrait être lancée d'icien France et aux Pays-Bas, avant d'être disponible au États-Unis, en Allemagne ou encore en Chine.