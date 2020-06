LEGO MINDSTORMS Robot Inventor, un nouveau kit robotique après 7 ans d'absence

Parmi les robots qu'il sera possible d'assembler à partir des pièces fournies, un certain Blast, qui nécessitera l'essentiel du kit pour fonctionner, dont le module Bluetooth, les quatre moteurs, et l'ensemble des capteurs disponibles. Sa spécialité ? Comprendre son environnement à l'aide de ses capteurs et tirer des fléchettes.

Quatre autres modèles peuvent être montés par l'heureux (ou l'heureuse) propriétaire de ce Robot Inventor kit : Charlie, un robot de plus petite taille capable de danser et de donner des High-Five ; Tricky, un robot sportif censé pouvoir jouer au basket, au football, et au bowling ; et Gelo, un quadrupède capable d'éviter les obstacles se trouvant sur son chemin. LEGO explique qu'il est enfin possible d'assembler une MVP (Modular Vehicle Platform) servant de base pour différents types de véhicules, comme des buggies ou carrément des grues.