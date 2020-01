Arrêtez tout. Lego lance sa Station spatiale internationale (et elle n'est pas hors de prix)

Le set Lego Ideas ISS

Source : The Verge

Le public continue de plébisciter les créations Lego spatiales. Après l'iconique fusée Saturn V en 2017, puis le module lunaire pour l'anniversaire des 50 ans d'Apollo 11 l'année dernière, le feu vert a été donné pour commercialiser l'ISS à partir du 1er février.Le set compte 864 pièces et comprend la station, une petite navette américaine, deux minuscules figurines (qui ne sont pas des personnages Lego classiques pour respecter l'échelle a minima) et ce qui ressemble à une ou deux capsules. Il mesure 20 x 31 x 49 cm, et pour le mettre en valeur, Lego a prévu un socle qui permet de l'exposer avec les panneaux solaires orientés : ces huit derniers sont mobiles !Autres détails qui ont leur importance, le bras robotisé Canardarm2 sera bien présent et articulé et les astronautes peuvent véritablement entrer et sortir du sas.Alors que la plateforme Lego Ideas fête ses 10 ans, les propositions du public pour un set de Station spatiale internationale sont presque aussi anciennes... Mais toutes n'ont pas récolté les 10 000 votes nécessaires pour que le projet puisse se concrétiser, d'autant que Lego étudie ensuite chaque dossier au cas par cas. Ce set ne contentera peut-être pas les afficionados du spatial les plus rigoureux (à cette échelle, seule une maquette peut faire mieux), qui remarqueront que la navette est à la retraite depuis 2011.Toutefois ne boudons pas notre plaisir, le prix abordable pour un Lego Ideas assure qu'il sera diffusé à grande échelle et trouvera sa place sur de nombreuses étagères. Et puis, le saviez-vous ? La majorité des maquettes de l'ISS des agences spatiales présentées sur des salons internationaux sont elles-mêmes criblées d'erreurs...Pour peaufiner sa communication sur le sujet, Lego a contacté la NASA afin de finaliser son dossier et présenté une vidéo du plus bel effet dans laquelle sa station vole jusqu'au-dessus des nuages grâce à un ballon stratosphérique.Une belle occasion pour rappeler que la véritable ISS est toujours en activité, et que nous fêterons en novembre de cette année les 20 ans d'occupation permanente de la station.