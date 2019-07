Ce site vous permet de revivre "en direct" toutes les étapes de l'alunissage d'Apollo 11 il y a 50 ans

Déjà un demi-siècle !

Lire aussi :

Premier pas sur la Lune : la NASA restaure le centre de contrôle de la mission Apollo 11



Un seul site pour tout revivre

Source : Apollo 11 in Real Time

C'est justement l'initiative de laavec la mise en ligne du site Apollo 11 in Real Time qui permet à tout un chacun de vivre, ou revivre, du décollage à l'alunissage jusqu'au retour sur Terre des héros américains.Voilà 50 ans, le 16 juillet 1969, que le lanceur géants'est élancé depuis le centre spatial Kennedy embarquant avec lui le célèbre équipage composé deetQuelques jours plus tard, le 20 juillet 1969, la Lune verra pour la toute première fois des humains fouler son sol, signe évident de l'ambition hors du commun de la NASA , à cette époque, pour cet événement qui est et restera sans doute longtemps l'un des plus marquants de l'histoire de l'Humanité !Si plusieurs centaines de célébrations vont avoir lieu dans le monde entier pour fêter les 50 ans de cet événement, la NASA a souhaité faire preuve de beaucoup de générosité en mettant a disposition un site web qui retraceet le parcours des astronautes seconde après seconde.Ainsi, il est possible de revivre cet extraordinaire voyage grâce à de multiples documents , à travers plusieurs angles de caméras, mais aussi grâce à plus de 2 000 photographies, 11 000 heures de transmission radio, ainsi que tous les enregistrements des échanges entre les astronautes et les équipes de la NASA.Arrivés sur la page d'accueil, vous pouvez directement choisir entre, ou tout simplement de la revivre en partant de la minute qui a précédé le lancement.Ce site web créé par Ben Feist, avec l'aide de l'archiviste Stephen Slater est un véritable trésor accessible à tous, un travail de titan parfaitement réalisé pour notre plus grand bonheur !