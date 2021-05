Mass Effect Édition Légendaire : record d'audience pour un jeu Bioware sur Steam

Gageons toutefois que Mass Effect Édition Légendaire aura réussi à conquérir son public sur Steam et sur consoles. Si les ventes de sa version physique n'ont pas été aussi folles que celles de Resident Evil Village , l'autre titre très attendu de ce mois-ci, la santé des ventes de la version numérique devrait être au beau fixe.

Les chiffres de ces ventes numériques ne peuvent cependant être connus qu'après une semaine. Compte tenu de la légende que représente cette trilogie space opera vidéoludique, s'ouvrant grâce à une version remasterisée de plutôt bon aloi à de nouvelles générations, Bioware et Electronic Arts devraient toutefois être en mesure de dormir sur leurs deux oreilles.



Enfin, pas tout à fait, l'iconique studio travaillant actuellement sur un nouvel épisode de la galactique franchise Mass Effect ainsi que sur une suite de son tout aussi vaste univers fantasy, Dragon Age. Si nous n'avons aucune date de sortie pour ces deux projets, espérons que Bioware saura relever fièrement la tête et nous faire rêver à nouveau après le triste naufrage que furent Mass Effect Andromeda et Anthem .