Starfield : on vous donne les détails du dernier patch

Pendant les voyages spatiaux, il pouvait arriver que de la matière spatiale bugue et reste accroché au vaisseau du joueur, ce qui entravait lourdement le gameplay. Il suffira d'une sauvegarde rapide et d'un rechargement de la partie pour que cela n'arrive plus. Il y a mieux comme résolution de bug, surtout que celui-ci sera toujours présent si votre vaisseau est à new Atlantis. Plutôt moyen, mais croisons les doigts pour que Bethesda se penche plus sérieusement sur le problème.