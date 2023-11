Starfield : la prochaine update va mettre un réel coup fouet aux performances sur PC

Le comparatif vidéo réalisé par Compusemble est sans appel : la nouvelle mise à jour en version bêta a fait évoluer Starfield dans le bon sens. Même sans le DLSS activé, on voit bien la différence : le jeu tourne beaucoup mieux et les FPS moyens sont légèrement plus élevés qu'avant et aucune latence n'est à déplorer. À savoir que le jeu a été testé en résolution 4K et avec une RTX 4090.