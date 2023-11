Le DLSS 3.5 arrive enfin sur Starfield

Il n'avait pourtant fallu que quelques jours à la communauté pour trouver une solution au moins partielle et, dans la foulée, plusieurs mods étaient proposés par des petits malins pour activer ladite technologie.

Aujourd'hui, 1er novembre 2023 et donc presque deux mois après la sortie de Starfield, Bethesda tweet sur X qu'une nouvelle mise à jour de Starfield sera déployée la semaine prochaine et, qu'avec elle, la prise en charge du DLSS de NVIDIA avec frame generation sera de la partie. En d'autres termes, il est enfin prévu de tenir compte du DLSS 3.5 sur l'un des plus gros projets jeu vidéo de l'année 2023. On a failli attendre.

En même temps, ce n'est pas comme si Bethesda n'en avait pas parlé seulement quelques jours après la sortie du jeu. Visiblement, il faut beaucoup de temps pour coder tout ça.