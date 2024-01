Indiana Jones and the Great Circle : sa place est en 2024 sur PC et Xbox Series avec du gameplay en prime !

Celui-ci avait été annoncé pour la toute première fois en 2021 avec seulement une image présentant les accessoires préférés du célèbre archéologue. Indiana Jones and the Great Circle s'est ainsi montré cette fois en chair et en pixels dans une présentation extensive à l'occasion du Xbox Developer Direct. Et même si on voit le jeu en action pour la première fois, celui-ci sortira bien cette année sur PC, Xbox Series X|S et Game Pass !