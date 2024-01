Xbox nous invite formellement à découvrir en direct les grosses sorties jeux vidéo à venir en 2024

L'événement organisé par la branche gaming de Microsoft aura lieu le 18 janvier à 21 h (heure de Paris) et présentera plus en détail les gros jeux à venir cette année sur PC et Xbox Series X|S. En l'occurrence, ce sont quatre jeux qui sont en tête d'affiche. Deux nous sont déjà connus en la personne d'Avowed et Hellblade 2, et deux autres s'invitent aux festivités : Ara: History Untold et… le fameux jeu Indiana Jones édité par Bethesda !