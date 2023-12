Encore du changement chez Activision-Blizzard après son rachat par Microsoft, et c'est du lourd !

Dans un communiqué suivant l'officialisation du rachat d'ABK par Microsoft, Bobby Kotick avait indiqué qu'il accompagnerait la transition et qu'il serait là au moins jusqu'à la fin de l'année. Dans un récent mail adressé à tous les salariés d'Activision Blizzard King, le PDG de 60 ans a officialisé son départ après 32 années de service. Dès le 29 décembre prochain, Bobby Kotick ne sera plus le patron de l'entreprise et le pouvoir passera à Matt Booty, qui supervise déjà les studios Bethesda (Starfield) mais également les Xbox Game Studios. Il sera épaulé par Jill Braff, qui devient responsable des studios Bethesda.

C'est donc à lui que rendront des comptes Tjodolf Sommestad, directeur de King, Rob Kotish (Activision) et Mike Ybarra, le président de Blizzard. De son côté, Matt Booty continuera d'être dirigé par Phil Spencer, grand manitou de la marque Xbox et du gaming en général chez Microsoft. D'après de savants calculs réalisés par Oscar Lemaire sur le site Ludostrie, Bobby Kotick ne partira pas les mains vides puisque la vente de ses actions à Microsoft devrait lui permettre d'ajouter environ 400 millions de dollars à son compte en banque, en plus des 727 millions perçus entre 2008 et 2022.

« Je ne saurai exprimer de manière adéquate la fierté que j'éprouve à l'égard des personnes qui continuent à contribuer à notre succès et de tous ceux qui m'ont aidé au cours des 32 années que j'ai passé à la tête de cette entreprise. […] Phil Spencer apprécie la magie d'ABK depuis des décennies. […] Il est passionné par nos jeux et par les personnes qui les créent. Son ambition est audacieuse. Alors que nous entamons un nouveau chapitre passionnant, vous ne pourriez pas être entre de meilleures mains », assure le futur ex-PDG, qui occulte savamment tous les déboires de l'entreprise ces deux dernières années et la syndicalisation en cours.