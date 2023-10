Call of Duty : MW3 et Diablo IV arriveront sur le Xbox Game Pass en 2024

Les jeux des studios acquis par Microsoft ont une fâcheuse tendance à se retrouver dans le Xbox Game Pass. Les choses se sont passées de cette manière avec Bethesda, et il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement avec Activision Blizzard. La question serait plutôt de savoir quand ils apparaîtront sur le service par abonnement du géant américain.

C'est l'éditeur de Call of Duty lui-même qui nous a donné un indice. Sur X.com (anciennement Twitter), il annonce en effet qu'aucun de ses titres n'arrivera sur le Game Pass en 2023. Mais pas de panique, la fin de l'année n'est pas si loin, et les abonnés au service de Microsoft devraient pouvoir profiter de Call of Duty: Modern Warfare III et de Diablo IV « dans le courant de l'année prochaine ».