Call of Duty : Modern Warfare III dévoile 9 minutes de gameplay qui vont vous bluffer !

La campagne solo des Call of Duty est clairement pensée comme un produit d'appel. C'est extrêmement bien mis en scène, c'est dynamique, et c'est souvent d'une grande beauté. Mais le cœur de la licence, c'est les différents modes multijoueur, qui viennent désormais compléter l'expérience battle royale qu'est Warzone. Dans ces derniers, les joueurs auront accès à de nouvelles mécaniques liées aux mouvements et au combat rapproché, mais également à plus de personnalisation du côté du loadout.

En parallèle, Activision a indiqué que les modes Elimination et Points Stratégiques seront de retour sous l'appellation Cutthroat et qu'ils seront jouables en 3v3. Enfin, les développeurs ont confirmé que les opérateurs auront accès aux compétences dès le début des parties, que la santé a été revue à la hausse, et que le vote pour les cartes sera bien présent. À propos de ces cartes multijoueur, elles seront au nombre de seize lors du lancement. Il s'agira de cartes issues du jeu de 2009, remises à niveau d'un point de vue graphique, mais conservant la même structure. La liste des cartes annoncées est la suivante :

Highrise

Sud Base

Estate

Terminal

Wasteland

Afghan

Rust

Underpass

Invasion

Karachi

Quarry

Skid Row

Scrapyard

Favela

Derail



Attendu, le Mode Zombies sera bien de la partie. Le mode coop est développé par Treyarch, qui œuvre actuellement sur la plus grande carte jamais conçue pour ce mode de jeu et qui en parle comme d'un petit monde ouvert. Enfin, notez que si vous avez joué à Modern Warfare II, il sera normalement possible de transférer les skins, les armes et les opérateurs.