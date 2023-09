Microsoft : la validation du rachat d'Activision Blizzard serait en bonne voie

Cela fait depuis janvier 2022 que cette opération à 69 milliards de dollars défraye la chronique avec moult rebondissements et véritables matches de ping-pong entre Microsoft et différentes autorités de la concurrence. Le dernier obstacle en date est la CMA britannique, ultime barrage à la victoire de Microsoft. Celle-ci a fraîchement rendu un avis préliminaire en attendant son verdict final mi-octobre. Et cela sent plutôt bon pour le géant américain.