Phil Spencer réagit aux fuites sur les projets Xbox à venir

Dans la journée du 19 septembre, Phil Spencer a envoyé un e-mail aux employés de Microsoft concernant les nombreuses fuites survenues le même jour. En plus des leaks précédemment évoqués, nous avons pu mettre la main sur une liste de jeux Bethesda non annoncés et découvrir que la firme de Redmond a envisagé le rachat de Nintendo en août 2020. Faisant face à l'une des fuites les plus importantes que l'industrie du gaming ait jamais connues, voici ce que Phil Spencer a déclaré dans la note envoyée à ses équipes (dont voici un condensé publié sur X.com) :