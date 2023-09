DOOM Year Zero, Dishonored 3, Oblivion Remaster... Comment Bethesda remet Microsoft dans le game !

Ensuite, durant l'année fiscale 2023, ZeniMax Media prévoyait de sortir DOOM Year Zero et un DLC. Un autre DLC devait ensuite arriver en 2024. Pour mémoire, DOOM Eternal date de 2020. Toujours pour l'année fiscale 2024, une suite à Ghostwire: Tokyo et un certain Dishonored 3 sont également présents dans la liste. Bien entendu, The Elder Scrolls VI, visiblement finalement pas attendu avant 2026 et pas sur PS5, est également là.