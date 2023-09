Elder Scrolls VI ne devrait pas voir le jour avant 2026... et pas sur PS5 !

Mais alors, quel est donc ce document ? Eh bien, comme nous avons pu vous le préciser un peu plus haut, depuis des mois maintenant, nous attendons la signature ferme et définitive du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, et ici, ce document aurait été présenté dans le cadre du procès opposant Microsoft à la FTC concernant cette affaire. Cette décision peut être assez surprenante puisque les anciens opus ont pu profiter d'une sortie sur PlayStation, du moins, The Elder Scrolls: Skyrim avec ainsi une parution sur PS4 et PS5, et The Elder Scrolls IV: Oblivion avec une sortie quant à lui sur PS3.