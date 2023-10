Joueurs Xbox, il vous faudra être patients pour voir les jeux Activision Blizzard débarquer sur le XBox Game Pass

Pendant longtemps, l'acquisition d'Activision Blizzard King (ABK) a été incertaine. La FTC a immédiatement fait opposition, l'Union européenne a dit oui sous conditions après avoir rendu un premier avis défavorable, et la CMA britannique a également dit non à cause du cloud gaming. Microsoft a donc dû proposer des concessions, et même se rendre au tribunal pour obtenir gain de cause. Après révision du nouveau dossier, la CMA a finalement approuvé le rachat, faisant sauter la dernière vraie barrière.

Microsoft et ABK se sont empressés de valider le rachat, mais contrairement à ce qu'il s'est passé avec Bethesda en 2020, les jeux ABK ne sont pas encore arrivés dans le Game Pass. On savait qu'il faudrait attendre pour Diablo IV et Call of Duty: Modern Warfare III, mais on s'attendait à rapidement voir débarquer le reste du catalogue.

La vérité, comme l'a expliqué Phil Spencer dans le podcast XboxEra, l'incertitude a régné jusqu'au dernier moment. Le directeur a en effet déclaré qu'il n'était pas sûr de conclure l'accord jusqu'à la semaine où celui-ci a été validé. Ce flou a empêché les équipes de préparer une sortie rapide pour les jeux, et ces dernières n'ont commencé à travailler dessus que la semaine dernière. Difficile ainsi de donner une date pour ces jeux qui pourraient d'ailleurs arriver par petits groupes, mais l'année 2024 a été mentionnée par les exécutifs d'Activision Blizzard King.