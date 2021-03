Activision Blizzard : le bonus du PDG fait mauvais effet après une vague de licenciements

D'après l'organisation CtW Investment Group, Bobby Kotick, le patron d'Activision Blizzard, a touché un beau chèque lié à la santé financière de son entreprise en Bourse. Ainsi, le principal intéressé aurait empoché environ 200 millions de dollars. Ce montant est composé de divers bonus accumulés au fil des années et de plusieurs clauses rattachées à son contrat.



Il faut dire qu'Activision Blizzard a largement profité de la pandémie. Les confinements successifs ont poussé les joueurs à se connecter en masse aux jeux de l'éditeur. Ainsi, l'action du groupe atteignait 55 dollars en mars 2020 et pointe désormais à 91 dollars un an plus tard. Un pic à plus de 103 dollars a même été atteint en février dernier.