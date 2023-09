Xbox : une mauvaise nouvelle concernant le Game Pass... mais une bonne nouvelle pour les fans de jeux japonais

Profitant du Tokyo Game Show, Phil Spencer a en effet annoncé que de nouveaux titres issus de studios japonais sous la tutelle de Microsoft Game Studios sont activement en développement. Le gros succès d'un petit jeu appelé Hi-Fi RUSH, réalisé par Tango Gameworks, y est certainement pour quelque chose.

Pendant longtemps délaissés par Xbox, les jeux japonais prennent petit à petit de plus en plus d'importance au sein de la branche gaming de Microsoft. Une telle coopération américano-japonaise avait cependant été ralentie par la terrible pandémie de coronavirus et la rude bataille pour le rachat d'Activision Blizzard King. Puisque cette affaire devrait bientôt être favorablement réglée, plus de place devrait ainsi être laissée aux studios japonais dans le catalogue Xbox… et donc dans le Game Pass.