Xbox Game Pass : découvrez les jeux qui débarqueront sur le service en 2021 et au-delà

Durant sa conférence Xbox & Bethesda Games Showcase, la firme dirigée par Phil Spencer a officialisé la venue de plusieurs jeux dans le Xbox Game Pass... À commencer dès aujourd'hui avec Yakuza: Like A Dragon sur cloud, console et PC. Et ce dernier n'est pas venu seul puisque Bethesda Softworks envahit littéralement le service dès ce dimanche 13 juin. Voici la liste.