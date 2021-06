E3 2021 : Bethesda lève enfin le voile sur Starfield

En juin 2018, le studio à l'origine des Fallout et autres The Elder Scrolls officialisait la création d'une toute nouvelle licence intitulée Starfield. En dehors d'un bref teaser, le jeu n'a plus réellement refait surface depuis l'annonce en question. Mais ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs pointaient vers une présence à l'E3 2021 et nous en avons eu la confirmation juste avant la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase.