yamod

c’est hélas un mal nécessaire.

Intel sait recentré sur les cpu, et a arrêté pleins de projets fumeux (modem 4g, drone, fgpa…)

et va sûrement en arrêter d’autres (gpu…)

Tous ces salariés ne servent donc plus a rien, ou ne vont plus servir, il faut dégraisser pour sauver le reste: les 80000 autres employés.