Amazon dévoile sa nouvelle Fire HD 8, 30 % plus rapide que sa précédente tablette

Après avoir rafraîchi sa liseuse Kindle d'entrée de gamme, Amazon en fait de même avec sa tablette Fire HD 8. La démarche est véritablement identique, puisqu'en échange de quelques meilleures caractéristiques, le prix grimpe également légèrement.

La Fire HD 8 version 2022 peut donc s'acheter à partir de 114,99 euros en version 32 Go avec affichage de publicité. Pour supprimer cette dernière, il faudra forcément passer au modèle 64 Go et débourser 129,99 euros (toujours avec pub) ou 144,99 euros (sans pub). Soit une augmentation d'environ 15 euros par rapport à la version 2020.

Pour justifier cela, Amazon annonce un processeur 30 % plus rapide que précédemment (sans en préciser le modèle) et une autonomie supérieure de 1 heure pour atteindre 13 heures. Le reste ne change pas : écran HD de 8 pouces, 2 Go de RAM et port USB-C. Enfin, cette version 2022 s'annonce plus fine et plus légère.