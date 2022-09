IFA : Honor Pad 8, la nouvelle tablette 12" mise tout sur le multimédia

La fiche technique de l'Honor Pad 8 est plus modeste avec un processeur Snapdragon 680 huit cœurs, 128 Go de stockage et 4 ou 6 Go de mémoire vive selon la configuration choisie. Un port micro SD permet d'augmenter la capacité de stockage en cas de besoin. On retrouve également une puce Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1, mais pas de version cellulaire 4G ou 5G. Pour l'OS, Huawei mise sur Android 12, enrichie de sa surcouche Magic UI 6.1.