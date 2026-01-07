La De’Longhi Magnifica S fait partie de ces machines à café automatiques qui ont convaincu des milliers d’utilisateurs. Elle moud le café en grains, prépare espresso et cappuccino et propose un mousseur à lait manuel. Bonne nouvelle : pendant les Soldes, son prix dégringole à nouveau, et cela risque de faire craquer tous les amateurs de café maison.
Le plaisir du café en grains à la maison, sans passer par la cafétéria
On s’habitue vite au café du matin. Capsule, dosette, machine basique… jusqu’au jour où l’on goûte un espresso vraiment préparé à partir de grains fraîchement moulus. Arôme plus intense, odeur qui se diffuse dans la cuisine, crème onctueuse sur le dessus : difficile ensuite de revenir en arrière.
La De’Longhi Magnifica S vise justement ce public. Ceux qui veulent retrouver ce plaisir à la maison, sans avoir à devenir barista professionnel. On remplit le réservoir à grains, on choisit l’intensité, on appuie sur un bouton et la machine fait presque tout toute seule. Pendant les Soldes, son retour à prix choc la rend encore plus irrésistible.
- Prépare 4 recettes de café différentes avec grains frais
- Puissance de 1450 W pour des expressos rapides
- Mousseur à lait manuel pour cappuccino ou latte personnalisé
- Composants amovibles pour un entretien facilité
- Certifiée LONGTIME, conçue pour durer et être réparable
- Mousseur à lait manuel, nécessite une manipulation supplémentaire
- Bac à grains limité à 250 g, à remplir régulièrement
- Hauteur maximale de tasse 13 cm, incompatible avec certains mugs
Une machine automatique… mais qui laisse la main aux amateurs exigeants
Ce modèle séduit car il trouve le bon équilibre entre simplicité et personnalisation. Le panneau de commande à boutons permet de régler la mouture, l’arôme, la quantité d’eau et la longueur du café. On peut préparer un espresso serré pour démarrer la journée ou un café long plus doux pour l’après-midi.
La machine s’occupe de tout ce qui est pénible : moudre, tasser, infuser, évacuer le marc. On profite simplement du résultat. Pour les personnes qui n’ont pas le temps le matin mais veulent un café digne d’une vraie machine, c’est exactement le compromis rêvé.
Cappuccino, latte, mousse de lait : le mousseur manuel fait la différence
La Magnifica S Perfetto n’est pas qu’une machine à espresso. Grâce à son mousseur à lait manuel, elle permet de préparer cappuccinos et lattes maison. Quelques secondes suffisent pour transformer du lait froid en une mousse dense et crémeuse.
Pour les amateurs de boissons lactées, c’est un énorme avantage. Plus besoin de payer 4 ou 5 euros dans un café pour un cappuccino. On obtient le même résultat sans sortir de chez soi, avec le plaisir supplémentaire de le préparer soi-même.
Une machine robuste, pensée pour durer
Si ce modèle est devenu si populaire, ce n’est pas seulement pour son café. C’est aussi pour sa robustesse. Le groupe café est amovible, ce qui facilite l’entretien et augmente la durée de vie de l’appareil. De’Longhi sait faire des machines automatiques fiables et cela se ressent dans l’utilisation au quotidien.
C’est le genre d’achat que l’on garde des années. Et avec une promotion pendant les Soldes, l’investissement devient encore plus intéressant.
✅ Avis Clubic : une valeur sûre pour passer enfin au vrai café en grains
Du côté de la rédaction, la De’Longhi Magnifica S Perfetto reste l’une des références du marché des machines automatiques. Elle est simple à utiliser, suffisamment complète pour satisfaire les amateurs et capable de délivrer un café de très belle qualité.
Avec son retour à prix choc pendant les Soldes, elle redevient l’un des meilleurs choix pour ceux qui veulent passer aux grains sans exploser leur budget.
