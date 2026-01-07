On s’habitue vite au café du matin. Capsule, dosette, machine basique… jusqu’au jour où l’on goûte un espresso vraiment préparé à partir de grains fraîchement moulus. Arôme plus intense, odeur qui se diffuse dans la cuisine, crème onctueuse sur le dessus : difficile ensuite de revenir en arrière.

La De’Longhi Magnifica S vise justement ce public. Ceux qui veulent retrouver ce plaisir à la maison, sans avoir à devenir barista professionnel. On remplit le réservoir à grains, on choisit l’intensité, on appuie sur un bouton et la machine fait presque tout toute seule. Pendant les Soldes, son retour à prix choc la rend encore plus irrésistible.