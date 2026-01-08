L'aspirateur balai sans fil trouve vite sa place dans une entrée ou un placard. Il s'utilise pour un ménage complet ou juste pour ramasser des miettes après le petit-déjeuner. Ce format léger aide à nettoyer les escaliers sans se fatiguer. On peut passer d'un tapis à un carrelage en un seul geste, la tête motorisée s'adapte automatiquement. L'autonomie de plus de 40 minutes suffit largement pour un appartement ou un étage de maison.

Le collecteur se vide en un seul mouvement, ce qui limite le contact avec la poussière. Certains diront que c'est un détail, mais sur une utilisation régulière, cela compte. On peut trouver que la prise en main reste intuitive même pour les moins habitués à ce type d'appareil. Son design sobre n'attire pas l'attention, il se fond dans la déco sans trop en faire.