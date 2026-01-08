Le deuxième jour des soldes réserve déjà une surprise de taille pour l’équipement de la maison.Le Dyson V7 Advanced passe à 184 €, un tarif inédit pour un aspirateur balai sans fil neuf.
Le Dyson V7 Advanced passe à 184 € avec le code promo 15DES129 chez Cdiscount, avec une baisse de 54 %, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce balai sans fil aspire rapidement les sols et les tapis du quotidien, sans câble à traîner. Léger, il se range dans un placard, prêt à intervenir pour un ménage rapide ou un nettoyage plus complet.
L'aspirateur balai tient dans un petit espace et démarre sans effort. Sa brosse motorisée décroche la poussière sur tous types de sols, même les tapis. Son autonomie couvre l'entretien d'un appartement en une charge. Ce modèle s'impose face à des concurrents plus lourds ou moins maniables.
- Puissance d'aspiration jusqu'à 130 AW en mode Max
- Autonomie jusqu'à 41 minutes en mode Eco
- Brosse Motorbar qui s'adapte à tous les sols
- Design léger pour une utilisation confortable (1,54 kg sans accessoires)
- Collecteur de 0,54 L pour limiter les vidages fréquents
- Autonomie réduite à 7 minutes en mode Max
- Temps de charge de 4 heures
- Réservoir de 0,54 L qui peut être juste pour les grandes surfaces
Une aspiration efficace au quotidien
L'aspirateur balai sans fil trouve vite sa place dans une entrée ou un placard. Il s'utilise pour un ménage complet ou juste pour ramasser des miettes après le petit-déjeuner. Ce format léger aide à nettoyer les escaliers sans se fatiguer. On peut passer d'un tapis à un carrelage en un seul geste, la tête motorisée s'adapte automatiquement. L'autonomie de plus de 40 minutes suffit largement pour un appartement ou un étage de maison.
Le collecteur se vide en un seul mouvement, ce qui limite le contact avec la poussière. Certains diront que c'est un détail, mais sur une utilisation régulière, cela compte. On peut trouver que la prise en main reste intuitive même pour les moins habitués à ce type d'appareil. Son design sobre n'attire pas l'attention, il se fond dans la déco sans trop en faire.
Une offre à prix plancher chez Cdiscount
Chez Cdiscount, le Dyson V7 Advanced s'affiche à 184 €, positionné pour un usage quotidien et sans contrainte. Sa légèreté et son autonomie en font un choix pratique pour entretenir des pièces de vie ou gérer des nettoyages rapides. On apprécie la simplicité d'entretien et le format compact, qui facilitent le rangement entre deux utilisations.
