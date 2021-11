7 offres irrésistibles à ne surtout pas manquer pour le Cyber Monday Cdiscount

ASUS vous propose avec ce PC portable le meilleur choix possible pour jouer sans aucune contrainte de puissance ou d'espace disque. L'appareil embarque un très large écran de 17,3 pouces ainsi qu'un processeur Intel Core i5-11400H, 8 Go de RAM et 512 Go d'espace disque SSD NVMe pour des performances optimales. La carte graphique sélectionnée par le constructeur est une GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo, soit le top du top pour des graphismes toujours plus photo-réalistes et une excellente fréquence d'images dans une machine n'excédant pas les 2,6 kg.