Votre confidentialité en ligne est particulièrement mise en difficulté en ce moment, car les annonceurs et autres traqueurs en ligne ne souhaitent qu'une chose : en savoir plus sur vos préférences pour vous envoyer des publicités ciblées. Votre adresse mail est l'une des données les plus attractives de la Cyber Week, et Proton Pass peut vous aider grâce aux alias.

Plutôt que de renseigner votre adresse mail principale lors de la création d'un compte, demandez à Proton Pass de générer un alias. Il s'agit d'une adresse mail de substitution, renseignée lors de la création du compte, qui renvoie vers votre adresse mail principale les données souhaitées, comme la preuve d'achat par exemple.

Adoptez les bons réflexes pour la Cyber Week avec Proton Pass, à savoir enregistrer vos mots de passe dans le coffre-fort de Proton Pass, varier vos données d'authentification et générer des alias pour plus de confidentialité.