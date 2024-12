Le vidéoprojecteur Gaimoo est un appareil compact offrant une résolution native Full HD 1080p, avec la capacité de lire des contenus en 4K, ce qui garantit des images nettes et détaillées pour vos films, présentations ou sessions de jeu. Grâce à la technologie HDR intégrée, il délivre des couleurs vives et un contraste amélioré, rendant chaque scène plus réaliste et immersive. De plus, le GM200 est équipé du Wi-Fi 6 double bande et du Bluetooth 5.2 bidirectionnel, assurant une connectivité sans fil stable et rapide pour le streaming et la connexion à divers périphériques audio.



Ce projecteur est idéal pour une utilisation à domicile, en salle de réunion ou même pour des projections en extérieur nocturnes, grâce à sa portabilité et sa facilité d'installation. Il offre une flexibilité d'utilisation avec des options de contrôle multiples, y compris une télécommande intuitive. De plus, sa compatibilité avec divers formats vidéo et sa capacité à projeter sur de grandes surfaces en font un choix polyvalent pour différentes occasions.



Toujours en promotion à 85,99 € au lieu de 128,99 € malgré la fin du Black Friday, le vidéoprojecteur Gaimoo est une affaire à saisir pour tous ceux souhaitant s'offrir une expérience cinéma dans leur salon.