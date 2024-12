Les services VPN sont de plus en plus nombreux à proposer leurs services sur internet. Une petite recherche suffit pour s'en convaincre : le marché est devenu assez complexe à déchiffrer pour les potentiels clients. Il y a pourtant des raisons de se pencher attentivement sur la question avant de faire le bon choix. Lorsque vous utilisez un VPN vous vous connectez à internet via ce service.

Vous lui confiez donc une partie de votre sécurité durant votre navigation. L'offre de services VPN est pour l'essentiel scindée en deux. D'un côté, il y a les VPN gratuits. Ces services peu sécurisés proposent un moyen simple de faire passer votre connexion internet par des serveurs distants. Mais ils sont risqués pour la vie privée, et généralement moins performants.

Tous les VPN payants n'apportent pas les mêmes garanties sur la sécurité, mais ils sont généralement meilleurs sur ce point. Ils se financent via un abonnement plutôt abordable. Et les meilleurs VPN proposent aussi une suite de services supplémentaires comme un bloqueur de publicité et un gestionnaire de mots de passe. On vous propose sans plus attendre 3 conseils pour bien choisir son VPN.