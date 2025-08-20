La RTX 5070 12 Go GDDR7 se place juste sous la 5070 Ti, offrant une balance idéale entre performances, ray tracing, IA (DLSS 4) et prix. Par rapport à l’ancienne génération, elle représente une sacrée montée en gamme tout en restant raisonnable. Ce nouveau modèle profite d'un système thermique robuste avec ventilation triple ventilateur.

Usage concret : idéale pour jouer en 1440p à high/ultra détails avec ray tracing activé, ou monter des vidéos 4K rapidement. Son format "small form factor ready" permet aussi une intégration aisée dans des boîtiers compacts.