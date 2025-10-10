Le HONOR X6b tombe à 94,90 € chez Amazon, soit une baisse immédiate de 13 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce smartphone s'adresse à tous ceux qui recherchent un appareil fiable pour consulter ses mails, profiter d'un grand écran ou communiquer sans interruption.

Avec sa batterie de 5200 mAh, il accompagne une journée entière, même en déplacement. Certains diront que le stockage de 128 Go évite de se soucier de la mémoire, surtout si l'on aime garder photos et applications à portée de main.